"Boost voor jonge radiomakers" VILLA BOTA ZENDT VANAF 17 FEBRUARI GLASHELDER UIT OP FM BART HUYSENTRUYT

30 januari 2018

02u32 0 Zedelgem Prachtig nieuws voor wie dol is op de programma's van jongerenzender Villa Bota. Vanaf zaterdag 17 februari is het Brugse radiostation te beluisteren op FM, van Brugge tot Torhout. "Dit is een ongelooflijke boost voor onze 70 vrijwilligers", zegt Pieter Devriese van Villa Bota.

17 februari wordt zo een mijlpaal in de jonge geschiedenis van Villa Bota, het Brugse medialab voor jongeren. Na bijna acht jaar online radio maken vanuit de studio's in het Koningin Astridpark - de eerste muziek ging op 30 april 2010 in de ether - belandt de zender op FM. "Sinds de opstart van Villa Bota in april 2009 droomden we als jonge radiomakers al hardop van een eigen FM-frequentie", zegt Pieter Devriese, een van de vele radiomakers. "De voorbije jaren konden we al enkele keren tijdelijk proeven van FM. De respons was toen overweldigend. De droom wordt nu dus eindelijk werkelijk."





Met de hertekening van het radiolandschap door de Vlaamse regering en het daaraan gekoppelde nieuwe frequentieplan diende zich een mogelijkheid aan. Afgelopen zomer werd het ingediende Villa Bota-dossier goedgekeurd door bevoegd minister Sven Gatz en kreeg Villa Bota het frequentiepakket voor Brugge (106.4 FM) én Torhout (107.9 FM) toegewezen. Sinds 1 januari mag Villa Bota op deze beide frequenties uitzenden. "Na een testperiode gaan we heel binnenkort dus officieel van start", zegt Devriese.





"Op grondgebied Brugge en Torhout - telkens binnen een straal van minstens 5 kilometer - en het gebied ertussen, zoals Loppem en Zedelgem, zal je Villa Bota dus glashelder kunnen ontvangen."





Best of Brugge-awards

Villa Bota startte destijds met een 25-tal vrijwilligers en tien radioshows. Na vele honderden uren radio maken, tientallen live-interventies op Brugse topevenementen als Cactusfestival, Elements Festival of Red Rock Rally en ontelbare studentenactiviteiten is de werking uitgebouwd tot een stabiele kern van 70 vrijwillige radiomakers. "Momenteel lopen 33 shows op Villa Bota, goed voor 38 uur liveradio per week", zegt coördinator Wannes Fremaut. "Wat je niet meer op de grote zenders kan horen, krijgt bij ons wel nog een plaats. Villa Bota is propaganda voor goeie muziek, door en voor de Brugse jeugd." Jongeren die geïnteresseerd zijn om radio te maken, kunnen steeds aankloppen.





Op zaterdag 17 februari om klokslag 19 uur start een 'pre-show', met een vooruitblik naar de show van de Best of Brugge-awards die om 20 uur begint in theaterzaal Biekorf. Aansluitend is er nog een fuif in Factor Club.