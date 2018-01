"Belachelijke manier om aandacht te trekken" VARKENSBOER NIET ONDER INDRUK NA KLACHT ANIMAL RIGHTS MATHIAS MARIËN

02u41 0 Foto Mathias Mariën Boer Bart Vergote met VTM-journaliste Cathérine Moerkerke. Zedelgem Varkensboer Bart Vergote is niet onder de indruk van de klacht die Animal Rights tegen hem indient. Volgens de organisatie zijn er in de reportage van het VTM-programma Cathérine, waar Vergote ruim aan bod komt om de sector positief in beeld te brengen, verschillende inbreuken tegen de wet te zien. "Die man lapt alle regels aan zijn laars", is voorzitter Nadine Lucas hard. Een uitspraak die slecht valt bij de boer.

Het opzet van de varkensboer uit Zedelgem in de uitzending van 'Cathérine' was duidelijk: de varkenssector positief én realistisch in beeld brengen. Hij contacteerde zelf de programmamakers om een reportage te maken op zijn erf. Aanleiding waren de beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights die undercover filmde in een slachthuis. De beelden waren nationaal nieuws en zetten de volledige stiel in een negatief daglicht. "Uiteraard moet ik mijn varkens na een tijd ook naar het slachthuis brengen, maar voordien zijn ze bij ons wel goed verzorgd geweest. In elke beroepscategorie zijn er mensen die het niet nauw nemen met de regels. Dat is mijn grootste frustratie: nu worden we allemaal afgeschilderd als beulen", uitte varkensboer Bart Vergote eerder zijn frustraties in deze krant. De reportage - uitgezonden op 26 december - leek eerst goed uit te draaien. "Alle reacties waren unaniem positief. Ik heb getoond hoe het er écht aan toegaat. Spijt van mijn deelname aan het programma heb ik dus zeker niet", aldus Bart.





Klacht

Gisterenmiddag kreeg de varkensboer -die sinds 2010 de ouderlijke boerderij met 280 zeugen en 2.800 vleesvarkens runt - opvallend nieuws te horen. Animal Rights dient klacht in tegen de boer en stuurt binnenkort de inspectie op zijn dak. Reden: volgens de dierenrechtenorganisatie waren op de beelden verschillende inbreuken op de wetgeving te zien. "De aflevering opent met beelden waarop te zien is hoe de varkensboer Cathérine Moerkerke toelaat om biggen te vaccineren. Een illegale handeling. Er zijn uitzonderingen voorzien waarbij de varkenshouder zelf mag overgaan tot vaccineren, maar de handeling mag in geen geval gesteld worden door een externe persoon", zegt voorzitter Nadine Lucas. "Korte tijd later is het weer prijs met het routinematig couperen van biggenstaartjes als preventieve maatregel tegen staartbijten. Dat mag volgens het Koninklijk Besluit enkel wanneer reeds kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten."





Animal Rights heeft nu klacht ingediend bij de inspectiedienst Dierenwelzijn omwille van de door VTM gefilmde inbreuken.





Bart Vergote zelf is niet onder de indruk van de aantijgingen. "Ik heb een attest van de dierenarts wat betreft het couperen. Wettelijk ben ik dus volledig in orde. En voor de duidelijkheid: dat gebeurt enkel ter bescherming van de varkens. Zo lijden ze minder pijn", is Vergote duidelijk. "Het laten vaccineren door Cathérine was misschien niet zo slim. Maar geloof me: kwaad deed ik de dieren daar zeker niet mee. Ze was ook zeer goed voorbereid. Ik lap dus geen enkele regel aan mijn laars. Dit is een belachelijke manier van Animal Rights om aandacht te trekken. Laat de inspectie maar komen. Ik nodig de dierenrechtenorganisatie mee uit. Maar ja ... een discussie voeren willen die toch niet zeker?"