"Bedrijf verderzetten is eerbetoon aan papa" ZONEN HERVATTEN LEVENSWERK VAN VADER NA DODELIJK ONGEVAL SIEBE DE VOOGT

06 februari 2018

02u46 0 Zedelgem De zoon en stiefzoon van Peter Galle (47), die vorige maand om het leven kwam toen hij van een hoogtewerker werd gereden, zetten het feesttentenbedrijf van hun vader verder. "Papa zou het niet anders gewild hebben", zeggen Thomas (26) en Steven (32). Moeder Sabine is bijzonder trots.

"Er is niets mooier dan je twee zonen het levenswerk van je man zien verderzetten." Sabine Maertens (53) uit Zedelgem is erg blij dat haar twee kinderen het bedrijf van haar man niet verloren laten gaan. Peter Galle (47) kwam vorige maand om het leven in Knokke toen hij bij het verwijderen van kerstverlichting van een hoogtewerker werd gereden door een bestelwagen. De veertiger deed het werk in bijberoep, want hij focuste zich vooral op zijn bedrijf, dat feesttenten plaatste. Zijn zoon Thomas Galle (26) en stiefzoon Steven Depoortere (32) beslisten na de dood van hun vader diens bedrijf in de familie te houden. "Nochtans had mijn man daar nooit over gesproken", zegt Sabine. "Toch deed het me bijzonder veel deugd toen ze hun beslissing meedeelden. Ik ben dan ook een erg trotse moeder."





Ervaring

Thomas en Steven hebben al aardig wat ervaring in het plaatsen van feesttenten. Hun vader nam hen al van kinds af aan mee in zijn vrachtwagen. "Hij was er altijd bij en waakte over ons. We zullen zijn verantwoordelijkheid nu op ons moeten nemen", vertelt Thomas. "We hebben wel het voordeel dat we de vaste klanten al wat kennen. Vertrouwen en service worden onze grootste prioriteiten."





Nagedachtenis

Thomas en Steven beslisten vrij snel na de dood van Peter dat ze het bedrijf zouden overnemen. "We konden niet anders, want zelfs de dag van het ongeval liepen er al volop reservaties binnen. We wilden ook niet het risico lopen om klanten te verliezen. Met de steun van mijn vriendin Evelyne en stiefbroer Steven besloten we ervoor te gaan. Zeker ook nadat mama ons vroeg om de zaak verder te zetten. Het voelt voor ons zeker niet als een verplichting. Het is ergens wel een eerbetoon aan ons vader. Zo zullen we zijn naam behouden en op de vrachtwagen laten staan. Maar de nagedachtenis van papa is niet onze voornaamste drijfveer. We staan er beiden voor 100 procent achter en willen van deze uitdaging een succes maken."





Thomas werkt als chauffeur voor een charcuteriebedrijf en zal geleidelijk aan zijn uren afbouwen. "Ik wil m'n vaste job niet opgeven om de winterperiodes te kunnen overbruggen. Steven is ambtenaar bij deBeernem en zal zijn job behouden. Maar hij heeft goede uren en zal dus geregeld kunnen bijspringen." De twee willen de identiteit van hun vaders bedrijf behouden. "We veranderen niets, alleen het mailadres en telefoonnummer."





Meer info op de Facebookpagina 'Feesttenten Galle Peter'.