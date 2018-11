Zwemmarathon ten voordele van Duchenne RDK

19 november 2018

In zwembad De Motte in Zaventem vindt op zaterdag 24 november een zwemmarathon ten voordele van de ziekte van Duchenne plaats. Van 8 tot 13 uur staat het ontbijtzwemmen op de planning. Na afloop worden de brevetten uitgedeeld. Tussen 11 en 13 uur kan er ook aan estafettezwemmen gedaan worden. In de namiddag kan iedereen naar hartenlust springen in het springkasteel. De zwemmarathon wordt afgesloten met aquagym tussen 16.30 en 17.30 uur. De organisatie ligt in handen van de sportdienst en de Zaventemse zwemclub. De keuze voor de ziekte van Duchenne is niet toevallig, want één van de leden van de Zwemclub Woluwe uit Sint-Stevens-Woluwe lijdt aan de ziekte. De opbrengst gaat naar het onderzoek rond Duchenne. De zwemmarathon wordt in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel georganiseerd.