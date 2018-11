Zwembad zondagmiddag uitzonderlijk dicht RDK

22 november 2018

Zwembad De Motte in Zaventem zal zondagnamiddag uitzonderlijk gesloten zijn omdat de cursisten van de reddersopleiding hun examen moeten afleggen. Dat stond eerder voor maandag 17 november gepland, maar door onvoorziene omstandigheden werd die examendatum verplaatst naar zondag 25 november. Om de cursisten in alle rust hun examen te laten afleggen, blijven de deuren in de namiddag dicht.