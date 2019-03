Zwembad zondag dicht door wedstrijd RDK

15 maart 2019

08u26 0

Wie zondag dacht te gaan zwemmen in gemeentelijk zwembad De Motte in Zaventem mag de zwembroek of het badpak in de kast laten liggen. Door een zwemwedstrijd van zwemclub SCZ is het gemeentelijk bad immers een hele dag dicht. Ook vorige week zondag kon er niet gezwommen worden door een zwemmarathon.