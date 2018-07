Zwembad zoekt dringend redders 04 juli 2018

Het gemeentelijk zwembad De Motte in Zaventem is dringend op zoek naar extra redders voor de zomervakantiemaanden. De gemeente laat weten dat goedgekeurde kandidaten - die over een diploma van 'hoger' redder, een recent bijscholingsattest en een attest van goed gedrag en zeden moeten beschikken - meteen aan slag kunnen als interimredder of als jobstudent. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur sturen naar zwembad@zaventem.be of bellen naar 02/725.96.96. (RDK)