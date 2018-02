Zwembad weer open na herstellingswerken 05 februari 2018

02u41 0 Zaventem Het zwembad De Motte in Zaventem is na een sluiting van vier weken opnieuw voor het publiek opengesteld.

De losgekomen verlichtingsspots van het gemeentelijk zwembad zijn hersteld en de hele draagstructuur waarop de spots zijn bevestigd, is vervangen. "Ik ben blij dat de herstelwerken vlot zijn verlopen en dat de vooropgestelde planning is behouden. Met de krokusvakantie in het vooruitzicht, die toch wat meer volk naar het zwembad lokt, is dit een goede zaak. Ook voor de zwemclubs is dit goed nieuws, nu kunnen ze terug in hun oude vertrouwde omgeving trainen en zich voorbereiden op de nakende wedstrijden", zegt Erik Rennen (N-VA), Zaventems schepen voor Sportbeleid. (VDBS)