Zwembad week langer dicht voor onderhoud 05 september 2018

02u28 0

Zwembad De Motte in Zaventem zal een week langer dan gepland gesloten zijn voor het jaarlijks onderhoud. De deuren van het zwembad hadden normaal gezien komende maandag moeten heropenen, maar dat zal pas de week erop het geval zijn. "De aannemer die de ledverlichting in het bad zal hangen, kan pas deze week met de werken beginnen", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Daardoor zullen de werken pas in de loop van volgende week afgerond worden. De andere onderhoudswerken zitten wel op schema. Door de vertraging met de ledverlichting zullen de zwemmers dus nog een weekje langer voor een gesloten deur staan." Het jaarlijks onderhoud duurt normaal twee weken, maar zal dit jaar dus uitzonderlijk drie weken in beslag nemen. (RDK)