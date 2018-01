Zwembad dicht na probleem met hanglampen ONDUIDELIJK WANNEER DE MOTTE KAN HEROPENEN ZWEMCLUBS ZOEKEN OPLOSSINGEN ROBBY DIERICKX

02u29 0 Foto Baert Sam Janssens, Erik Rennen en badmeester Frank De Cubber met achter hen de hanglampen die vervangen moeten worden. Zaventem Wie de komende dagen van plan was om te gaan zwemmen in het zwembad van Zaventem is eraan voor de moeite. Door een probleem met de hanglampen is het zwembad voor onbepaalde tijd dicht. Verwacht wordt dat De Motte pas ten vroegste volgende week kan heropenen. Daardoor moeten zwemclubs in allerijl op zoek naar oplossingen.

Enkele weken geleden bleek dat er iets aan de hand was met één van de hanglampen in zwembad De Motte in het gemeentelijk park van Zaventem. "De lamp kwam plots scheef te hangen", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). "Al snel bleek dat de bouten geroest waren. Uit voorzorg controleerden we ook alle andere hanglampen, die zowat twintig jaar geleden geplaatst werden. Omdat we het zekere voor het onzekere wilden nemen, schakelden we een erkend controlebureau in. Aangezien ook de bouten van de andere lampen aangetast waren, raadde de keurder ons aan om het zwembad te sluiten. Er mag dan wel geen direct gevaar zijn voor de zwemmers, toch besloten we het advies van het controlebureau te volgen. We willen namelijk niet het risico lopen dat er toch één van die hanglampen naar beneden dondert."





En dus is het zwembad sinds maandagavond dicht. "Hoe lang er niet gezwommen kan worden, is momenteel nog onduidelijk", aldus nog de sportschepen. "Morgen (vandaag, red.) komt een aannemer bepalen welke werken hij moet uitvoeren. Ik verwacht dat het zwembad voor de rest van de week gesloten zal blijven. Mogelijk zal dat ook volgende week nog het geval zijn. We willen de huidige hanglampen zo snel als mogelijk weghalen en andere, tijdelijke verlichting ophangen. Nadien komen er nieuwe lampen. De volledige 'relighting' van het zwembad stond al op de planning, maar zou pas ten vroegste eind dit of in de loop van volgend jaar doorgevoerd worden. Die werken zullen nu vervroegd worden."





Jeugdzwemmers

Door de sluiting van het zwembad zagen de zwemmers van Swimming Club Zaventem hun trainingen van maandag- en gisteravond in het water vallen. Ook de komende dagen kan er nog niet gezwommen worden. "We zijn dan ook dringend op zoek naar zwemwater in naburige gemeenten", zegt voorzitter Kris Geeroms. "Vooral voor onze jeugdzwemmers is de sluiting van De Motte een probleem. Zij werken namelijk al enkele weken naar het Vlaams kampioenschap toe. Dat wordt begin februari georganiseerd, dus ze kunnen elke training gebruiken. We hopen dat er snel duidelijkheid over de heropening komt, zodat we ons trainingsschema kunnen aanpassen."





Ook de zwemmers van Zwemclub Woluwe hoeven de komende dagen geen zwemkleren aan te trekken. "We hebben de zwemlessen van de komende twee weken alvast afgelast", zegt voorzitster Joke Verellen. "Onze club telt geen competitiezwemmers, dus voor ons is het niet zo belangrijk om een ander zwembad te vinden. Dat neemt uiteraard niet weg dat het bijzonder jammer is dat De Motte dicht is, want onze zwemmers willen zo weinig mogelijk trainingen missen."





Het is niet de eerste keer dat het zwembad met kwaaltjes kampt. Vorig jaar nog was er een probleem met het chloorgehalte. "Toen was de oude chloorinstallatie defect en moest het zwembad een paar keer de deuren sluiten", zegt Rennen nog. "Maar dat probleem is ondertussen opgelost. Er staat trouwens een grondige renovatie van de installaties onder het zwembad op de agenda. Die werken worden nog dit of in de loop van volgend jaar uitgevoerd."