Zwembad De Motte opnieuw onverwacht dicht Na loshangende hanglampen nu ook problemen met plafondtegels Robby Dierickx

02 december 2018

14u46 0 Zaventem Zwembad De Motte moet nu al voor de tweede keer dit jaar de deuren onverwacht sluiten. Nadat er in januari problemen waren met de lampen, zijn het nu loshangende plafondtegels die de veiligheid hypothekeren. Het bad blijft al zeker tot 17 december dicht.

Wie gehoopt had om na de sluiting van het Begijntjesbad in Overijse te kunnen verkassen naar Zaventem voor een frisse duik, is eraan voor de moeite. Maandag gaat De Motte immers dicht, en dat gedurende twee weken. “Enkele maanden geleden werden de hanglampen vervangen door led-verlichting omdat de bouten van die lampen verroest waren”, zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). “Tijdens die werken werden verschillende plafondtegels weggehaald en daaruit bleek dat er ook daar problemen waren met de bouten. Op sommige plekken werd roest vastgesteld, op andere plaatsen bleek dat er jaren geleden te weinig bouten gebruikt werden.”

Aanvankelijk wilde de gemeente de herstellingswerken pas tijdens de jaarlijkse sluiting in september 2019 laten uitvoeren, maar uiteindelijk kan er dan toch niet meer gewacht worden. “In het kader van de openbare aanbesteding hebben we verschillende firma’s aangeschreven, en één van die bedrijven kwam enkele weken geleden langs om na te gaan hoe groot het probleem was”, vervolgt Rennen. “Het plafond werd op verschillende plaatsen opengelegd, waarna men tot de vaststelling kwam dat er op meerdere plaatsen problemen met de bouten waren. Daarom hebben we beslist om de werken nu al uit te voeren. De kans bestaat namelijk dat wanneer één van de plafondtegels los komt te hangen, ook omliggende tegels naar beneden donderen. Dat risico willen we niet lopen.”

Weg met het water

Concreet zal er al zeker tot 17 december niet gezwommen kunnen worden. In het kader van de werken moet het bad immers droog komen te staan. Daarna moet het dan weer opnieuw gevuld worden, en zijn er nog enkele dagen nodig om dat nieuwe water weer op temperatuur te laten komen. “Omdat de zwemclubs en de scholen nog zeker twee weken gebruikmaken van De Motte, wilden we de werken op 17 december laten starten”, klinkt het. “Maar als er dan wat kleine problemen zouden zijn, dan dreigen we in het bouwverlof terecht te komen en zou de sluitingsperiode kunnen uitlopen. Dat willen we absoluut vermijden en daarom starten de werkzaamheden maandag al.”

De sluiting is niet alleen voor de Zaventemse zwemclubs slecht nieuws, maar ook voor Zoro Zwemteam uit Overijse. Die club zou normaal vanaf deze week uitwijken naar onder meer Zaventem omdat er in het eigen Begijntjesbad in Overijse renovatiewerken op til zijn. “Door deze onverwachte sluiting moeten twee groepen tijdelijk uitwijken naar Heverlee, waar ook andere groepen in de komende maanden zullen zwemmen”, zegt secretaris Joris Kelchtermans.