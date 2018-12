Zwembad De Motte nog tien dagen langer dicht Robby Dierickx

14 december 2018

11u50 0 Zaventem Normaal had het zwembad van Zaventem komende maandag de deuren moeten heropenen na enkele dringende herstellingswerken, maar omdat er nog wat extra problemen ontdekt werden, blijft het bad al zeker tot en met woensdag 26 december dicht.

Op maandag 3 december werd zwembad De Motte in het gemeentelijk park Mariadal in Zaventem plots gesloten. Aanleiding was een probleem met de plafondtegels. Uit een controle bleek immers dat de bouten die de plafondtegels aan het plafond bevestigen, verroest waren. Maar nu werd nog een extra probleem ontdekt. “Toen de aannemer het vals plafond opende, bleek dat de ophanging van de verwarmingsbuizen dringend aan vernieuwing toe is”, zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). “Dat vergt echter nog een pak werk, waardoor het zwembad maandag niet kan heropenen.”

De aannemer gaat het bevestigingssysteem volgende week vervangen en vermoedelijk worden die werken vrijdag afgerond. “Op die manier kunnen wij het bad maandag opnieuw vullen en kan het water op Kerstdag en op woensdag 26 december op temperatuur gebracht worden. Een dag later zouden we de deuren vervolgens kunnen heropenen”, besluit Rennen.