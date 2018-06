Zware hinder door werken op Leuvensesteenweg 26 juni 2018

02u26 0 Zaventem In de komende drie weken wordt er gewerkt op het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de Sterrebeekstraat. En dat heeft gisteren al de nodige hinder veroorzaakt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gisteren begonnen met het vervangen van de betonplaten op het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de Sterrebeekstraat in Zaventem. Plaatselijk komt er nieuwe betonverharding. Het verkeer dat gebruikmaakt van de Leuvensesteenweg, moet hierdoor drie weken lang over twee versmalde stroken rijden ter hoogte van het kruispunt.





Drie fases

Om de hinder te beperken, koos het AWV ervoor om de werken in drie fases op te splitsen. Tijdens fase 1, die nog tot en met zondag loopt, is de aansluiting van de Sterrebeekstraat op de Leuvensesteenweg aan de kant van Zaventem afgesloten. Lokaal verkeer wordt er omgeleid via de Grote Daalstraat. In de tweede fase, van 2 tot en met 8 juli, worden de voorsorteerstroken op de Leuvensesteenweg ingenomen, en blijven alle bewegingen op het kruispunt mogelijk. Bij fase 3 kan het verkeer op de Sterrebeekstraat aan de kant van Nossegem de steenweg niet langer oprijden. Er wordt een omleiding ingevoerd via de Weiveldlaan en de Mechelsesteenweg. Die fase loopt van 9 tot en met 15 juli.





