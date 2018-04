Zware avondspits door ongeval op Binnenring 17 april 2018

Bij een ongeval op de Binnenring ter hoogte van Zaventem-Henneaulaan is gisteren een vrouw gewond geraakt. Omstreeks 16 uur botste ze om een nog onbekende reden tegen een vrachtwagen. Daarna kwam haar auto tegen nog een tweede truck terecht. Het slachtoffer zat gekneld in haar wagen, en moest door de brandweer bevrijd worden. Door het ongeval waren drie rijstroken een tijdlang versperd, wat heel wat hinder veroorzaakte in de avondspits. (VDBS)