Zuiver Zaventems steunt drie organisaties en verenigingen 31 januari 2018

De vzw Zuiver Zaventems, die elk jaar in juni het gelijknamige festival op het Kerkplein organiseert, heeft in totaal 3.000 euro geschonken aan drie organisaties en verenigingen. Zo kregen de Chiro van Sint-Stevens-Woluwe, vzw Villa Njam en Plankenkoorts elk een cheque ter waarde van 1.000 euro. De vzw Zuiver Zaventems vroeg in ruil om met het geld iets tastbaars te kopen, en daar een foto van op te sturen.





(RDK)