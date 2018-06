Zomer vol sport laat ook Brussels Airport niet ongemoeid 15 juni 2018

02u44 0 Zaventem De luchthaven van Zaventem kiest deze zomer volop de kaart van de sport. De komende weken staat vooral het wereldkampioenschap voetbal centraal, maar nadien komen ook de Ronde van Frankrijk en de Memorial Van Damme uitgebreid aan bod.

Voor de vertrekhal liet de luchthaven een voetbalveldje aanleggen. "Daar zullen freestyle voetballers af en toe hun kunstjes komen tonen", zegt Anke Fransen, woordvoerder van Brussels Airport.





"Wie met een bal naar de luchthaven komt, kan er ook op andere momenten wat voetballen. We zullen er zelf evenwel geen ballen leggen. Langs het veldje komt een dug-out waarop men kan genieten van een picknick met zicht op de vliegtuigen."





In de restaurants en de bars op Brussels Airport worden de wedstrijden van het WK voetbal uitgezonden en aan de Sportsbar in de A-pier staat zelfs een groot filmscherm.





Na het WK voetbal is het de beurt aan de Ronde van Frankrijk. In pier B kunnen passagiers op de fietsen springen voor een virtuele fietstocht.





Rond het voetbalveldje wordt dan weer een kleine atletiekpiste aangelegd in het kader van de Memorial Van Damme op 31 augustus en de halve marathon in Brussel op 28 oktober. Ook elders in de luchthaven liggen looptracks.





Ook voor kinderen zijn er allerlei activiteiten waaronder fitnesstoestellen. (RDK)