Zoekactie naar Bassie rond luchthaven levert niets op: baasjes belonen vinder vermiste kat met 300 euro Dimitri Berlanger

03 maart 2019

12u46 1 Zaventem De vrijwilligers die naar kat Bassie blijven zoeken, schakelen een versnelling hoger. Ze loven nu ook een beloning van 300 euro uit voor wie de poes vindt. Na vier weken begint het besef te groeien dat dit stilaan de laatste kans is. “Maar we proberen er de moed in te houden”, klinkt het bij de stilaan vermoeide vrijwilligers. De twee jaar oude kat verdween op de luchthaven na een vlucht uit Turkije.

Bassie kwam op donderdag 31 januari met een vlucht van TUI van het Turkse Alanya naar Zaventem, maar toen de toekomstige eigenaars de twee jaar oude kat wilden ophalen, troffen ze alleen een beschadigde en lege kennel aan. De eigenaars hielden sindsdien samen met vrienden en familie talloze zoekacties op en rond de luchthaven, maar tevergeefs.

Beloningen

De Nederlandse Simone van der Meiden, die mee instond voor het overbrengen van Bassie van Turkije naar ons land, en een andere vrijwilligster deelden afgelopen weekend opnieuw flyers uit op en in de buurt van de luchthaven. Daarop staat dat een beloning van 300 euro voor de persoon die Bassie terugvindt. Als de poes overleden teruggevonden wordt, krijgt de vinder nog 100 euro. “We hopen dat dit de mensen motiveert om nog meer uit te kijken”, zegt Simone, die onder meer naar de markt in Steenokkerzeel trok.

Eerder dit weekend was er een grotere zoekactie met acht personen. “We zijn op verschillende plekken geweest: de Delhaize in Melsbroek, Steenokkerzeel en Erps-Kwerps. Tevergeefs. Vandaag heeft dit geen zin gelet op het hele slechte weer. De kans dat we Bassie vinden, is dan nog kleiner”

Gewond aan pootje

Elke dag komt er wel een berichtje of een melding binnen, maar op het verlossende telefoontje is het nog steeds wachten. “Er wordt wel geregeld een zwart-witte kat gespot. Maar er lopen er natuurlijk veel rond. Helaas ging het geen enkele keer om Bassie.” Het begint dan ook zwaar te wegen op de vrijwilligers. “Het is slecht weer, het poesje is al vier weken op de dool en heeft een probleem aan het linkerpootje. We proberen er de moed in te houden, maar we worden stilaan wanhopig.”

Andere hulp verwachten de vrijwilligers ook niet meer. Twee weken geleden liet het baasje nog weten dat ze overwoog om naar de rechter te stappen, omdat ze onvoldoende medewerking van de luchthaven kreeg maar ook dat maakte blijkbaar geen indruk. “Momenteel hebben alle betrokken partijen – zowel Brussels Airport, TUI als bagageafhandelaar WFS - hun verantwoordelijkheid van Bassie afgehaald. We zijn afhankelijk van de welwillendheid van het publiek.”