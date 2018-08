Zevende Memorial Roland Hoylaerts 21 augustus 2018

Op zondag 26 augustus wordt in het centrum van Sint-Stevens-Woluwe de zevende editie van de Memorial Roland Hoylaerts georganiseerd. De wielerwedstrijd is alleen voor miniemen en aspiranten toegankelijk.





Roland Hoylaerts overleed in juli 2011 en was een zeer gekend figuur in Sint-Stevens-Woluwe, waar hij zich engageerde voor allerlei verenigingen en heel wat sportwedstrijden organiseerde. Sinds zijn overlijden organiseert wielerclub 't Weules Veloske, waarvan dochter Melanie Hoylaerts de voorzitter is, jaarlijks de Memorial Roland Hoylaerts. Komende zondag wordt er al voor de zevende keer gekoerst in de Zaventemse deelgemeente. De miniemen van 8 jaar oud starten om 10 uur, nadien is het de beurt aan de 9-, 10- en 11-jarigen. Om 13 uur wordt het startschot gegeven van de wedstrijd voor de 12-, 13- en 14-jarigen. De organisatie roept alle groot-Zaventemnaars op om naar het centrum van Sint-Stevens-Woluwe af te zakken om de miniemen en aspiranten aan te moedigen. (RDK)