Zeven secundaire scholen kiezen voor digitaal aanmeldingssysteem Robby Dierickx

18 januari 2019

09u38 0 Zaventem Helemaal definitief is het nog niet, maar ouders die hun kinderen naar één van de zeven secundaire scholen uit Zaventem, Tervuren, Overijse en Wezembeek-Oppem willen sturen, zullen hen hoogstwaarschijnlijk via een gemeenschappelijk digitaal aanmeldingssysteem kunnen inschrijven. De scholen wachten wel nog op groen licht van de Vlaamse overheid, al zou dat een formaliteit zijn.

Enkele weken geleden maakten de zeven scholen al bekend dat ze zich zouden engageren om voor een gemeenschappelijk digitaal aanmeldingssysteem te kiezen. Het zag er trouwens lange tijd naar uit dat de Vlaamse overheid scholen met capaciteitsproblemen zou verplichten om de inschrijvingen op die manier te regelen, maar door een klacht van de Franse gemeenschapscommissie staat dat decreet sinds de kerstvakantie ‘on hold’. En dus werkten het GO! atheneum Zaventem, GO! atheneum Tervuren, het ZAVO in Zaventem, het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, het Sint-Martinuscollege in Overijse, het GITO in Overijse en het GITO in Tervuren een eigen systeem uit om kampeertoestanden – waarmee enkele scholen de voorbije jaren te maken kregen – te voorkomen.

De zeven scholen hebben hun project ingediend bij de Vlaamse overheid, die haar goedkeuring moet geven. Volgens de scholen zou dat slechts een formaliteit zijn, aangezien voor hetzelfde systeem als in Leuven gekozen wordt. Daar verlopen de inschrijvingen ondertussen al drie jaar op die manier.

De aanmeldperiode voor de zeven scholen loopt van maandag 11 maart tot en met vrijdag 22 maart. De communicatie van de toewijzingen is voorzien op woensdag 3 april. De echte inschrijving op de school van de toegewezen leerlingen volgt dan tussen woensdag 24 april en vrijdag 17 mei. De vrije inschrijvingen starten op maandag 20 mei. Er komt een informatiecampagne zodat alle ouders op de hoogte zijn van de inschrijvingsprocedure.