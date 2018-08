Zeven busreizigers lichtgewond bij botsing 14 augustus 2018

Bij een mini-kettingbotsing tussen twee bussen van De Lijn en een personenwagen op de Hector Henneaulaan zijn gisterenochtend zeven passagiers lichtgewond geraakt. "Een personenwagen moest rond 9 uur stoppen voor een reglementair overstekende fietser aan de rotonde aan de Stockmansmolen", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "De achteropkomende bus van De Lijn had dit te laat opgemerkt en reed in op de wagen. Een tweede bus kon ook niet meer tijdig remmen en reed op zijn beurt in op de eerste bus. Een zevental busreizigers raakte daarbij lichtgewond. Drie van hen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De fietser werd lichtjes geraakt door de wagen die naar voren vloog, maar zonder erg." De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. De hinder bleef beperkt. (DBS/RDK)