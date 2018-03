Zes inbrekers gevat dankzij BIN's 02 maart 2018

Zes inbrekers konden deze week gevat worden in groot-Zaventem door alerte buurtbewoners. "De buurtbewoners konden nauwkeurige informatie doorgeven aan de hulpdiensten", zegt burgemeester Ingrid Holemans. "We merken dat de buurtinformatienetwerken (BIN's) en het sensibiliseren van inwoners zijn vruchten afwerpt. Door oplettend te zijn en verdachte situaties of personen te melden, leveren onze inwoners een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt." Sinds 2016 zijn er op het grondgebied Zaventem elf BIN's actief. Zo'n 350 gezinnen schreven zich al in om zich in te zetten voor een veiligere buurt. "Goede contacten met en tussen buurtbewoners en de lokale politie zijn een belangrijk element voor het veiligheidsgevoel in de gemeente", aldus de burgemeester. (VDBS)