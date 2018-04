Zeepkisten racen door straten 23 april 2018

De Chiro van Sint-Stevens-Woluwe vierde dit weekend haar 75ste verjaardag in stijl. Hoogtepunt van het feestweekend was de zeepkistenrace. Zaterdag namen achttien zeepkisten deel aan de wedstrijd. Het parcours lag in de Kleine Kloosterstraat en was 400 meter lang met een gemiddelde afdalingsgraad van zo'n vijf procent. Onderweg moesten de deelnemers verschillende verkeersdrempels en obstakels doorstaan. Om de veiligheid te garanderen werd het parcours voor alle zekerheid afgebakend met strobalen. De jury gaf punten op originaliteit, snelheid en voorstelling. De winnaar ging naar huis met 100 euro.





De Chiro organiseerde zaterdagavond nog een danscafé en op zondag volgde een familie-brunch met koud en warm buffet.





(VDBS)