Zaventemnaar ligt wakker van (on)veiligheid volgens CD&V-enquête 30 januari 2018

02u41 0

Afgelopen zondag maakte CD&V Zavemtem tijdens haar nieuwjaarsreceptie de resultaten van de enquête kenbaar. 85 procent van de deelnemers willen meer buurt- en informatienetwerken. Daarmee hoopt men meer misdrijven te voorkomen en op te sporen. Op de tweede plaats stonden investeringen in infrastructuur, door de gemeente zelf of door ruimte die de gemeente vrijgeeft. Een buurtprogramma per wijk, om zo de verbinding tussen de inwoners te vergroten, vervolledigde het podium. "De thema's die we de voorbije jaren met rood aanstipten, sluiten nauw aan met wat de inwoners wakker houdt", zegt schepen Bart Dewandeleer. "Denk maar aan de stijging van het politiebudget of het investeren in openbare ruimtes waar mensen samenkomen, mede dankzij Zaventem aan Zet. Die weg willen wij verder bewandelen." (RDK)