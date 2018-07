Zaventem pilootgemeente Europees klimaatproject 07 juli 2018

De gemeente Zaventem is de komende vier jaar pilootgemeente in een Europees klimaatproject. Doelstelling is de reductie van twintig procent van de CO2-uitstoot gemakkelijker te bereiken.





Samen met Leuven, Asse, Lommel, Lanaken en Hasselt krijgt Zaventem de komende jaren Europese subsidies en wordt de gemeente begeleid door een adviseur van de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Het project komt er omdat er vandaag amper lokale besturen op koers zitten om de doelstelling in het burgemeestersconvenant te bereiken. Zo moeten gemeenten hun CO2-uitstoot met twintig procent verminderen in vergelijking met 2011. Met het Europees project kan de gemeente waar nodig haar koers bijsturen in de richting van de doelstellingen en de daadwerkelijke implementatie van de plannen. Alle relevante diensten zijn vertegenwoordigd in een EEA-stuurgroep en zullen op regelmatige basis samenkomen om het lokale klimaatbeleid te monitoren, bij te sturen en er zowel intern als extern intensief rond te communiceren.





In andere landen doen al meer dan 1.500 steden en gemeenten mee.





(RDK)