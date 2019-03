Zaventem en Zemst krijgen geld voor natuurprojecten Robby Dierickx

19 maart 2019

09u17 0 Zaventem De provincie Vlaams-Brabant geeft aan twee gemeenten uit onze regio geld voor de uitwerking van natuurprojecten ter bevordering van de biodiversiteit. Zaventem krijgt subsidies voor de metamorfose van het Zeenpark in Sterrebeek, terwijl Zemst financieel gesteund wordt bij de aankoop van het perceel Achterbroeck.

In totaal maakt de provincie 170.000 euro vrij voor elf gemeentelijke natuurprojecten. “Deze subsidies helpen om de biodiversiteit in onze regio doelgericht te versterken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu. “Door in onze provincie zoveel mogelijk groene ruimten te creëren, wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte. Daarnaast maakt meer natuur onze buurten ook aangenamer en komt het onze gezondheid ten goede.”

Zeenpark

Zaventem krijgt 20.000 euro voor het toegankelijk maken van een bebost gebied aan het Zeenpark in Sterrebeek. Er komen onder meer een speelterrein, zitbanken, een vlonderpad en een insectenhotel. Voor Zemst wordt iets meer dan 10.000 euro vrijgemaakt voor de aankoop van het perceel Achterbroeck aan de Zenne. Bedoeling van die aankoop is het waardevolle natte bossencomplex te behouden en verder te laten evolueren tot hoogwaardige natuur.