Woning verwoest door vlammenzee TERWIJL BEWONERS EVEN VERDEROP AAN HET BBQ'EN ZIJN WOUTER HERTOGS & ROBBY DIERICKX

22 mei 2018

02u37 0 Zaventem In de Nossegemstraat, in het centrum van Zaventem, heeft een zware brand gisteren een woning volledig verwoest. De bewoners, een gezin, waren op dat moment niet thuis. Zij kregen opvang aangeboden door de gemeente.

De brand brak gisteren omstreeks 16 uur uit, toen de bewoners even verderop in de straat bij vrienden aan het barbecuen waren. De rookpluim was al snel boven heel Zaventem-centrum te zien. Jeanine Moortgat en haar echtgenoot Serge Marchal, die zelf naast het getroffen gezin wonen en op bezoek waren bij familie in de nabije Tuinwijkstraat, besloten dan ook al snel om weer huiswaarts te keren. "Onderweg zagen we duidelijk dat de brand in de buurt van onze woning woedde", vertelt Jeanine. "We vreesden meteen het ergste, zeker toen bleek dat de brandweer onze straat afgesloten had. Ook al konden we met de wagen niet verder, toch zagen we duidelijk dat het aan onze kant van de straat brandde. Ik ben volledig beginnen panikeren. Mijn hart stond even stil... Ik ben dan te voet naar ons huis gegaan en toen heb ik gezien dat het bij de buren aan het branden was." Gelukkig bleken die buren - een gezin met een kind - niet thuis te zijn. "Zij waren even verderop in de straat gaan barbecuen", zegt waarnemend burgemeester Dirk Philips.





Raam ingebeukt

Aan de brand viel aanvankelijk weinig te doen. Doordat het vuur zo hevig woedde, kon de brandweer het huis niet meteen betreden. Daarom beukten de blusploegen een raam van het huis van Jeanine en Serge in, om zo alsnog tot bij de vlammen te geraken. "Dat raam is dus stuk en volgens de brandweer is er in onze woning ook rookschade", aldus Jeanine. "Maar dat is natuurlijk niets in vergelijking met het drama dat onze buren moeten doorstaan." En dat het een drama was, werd erg duidelijk eens de brand geblust was. De woning was volledig in de as gelegd. "Het was een enorm hevige brand", bevestigt Philips. "Het huis is uiteraard onbewoonbaar verklaard en ik vrees dat een afbraak hier nog de enige optie is."





In shock

De gezinsleden verkeerden in shock toen ze hun uitgebrande woning te zien kregen. Voor hen was het al het tweede drama in korte tijd, want amper zes maanden geleden brandde ook de woning van een grootmoeder van het gezin in Oostende uit. "Ze werden meteen opgevangen en krijgen nu bijstand van onze diensten", zegt waarnemend burgemeester Dirk Philips nog. "Ze zullen vannacht (afgelopen nacht, red.) en misschien ook de volgende nacht doorbrengen in een hotel in de buurt." Naar de oorzaak van de brand is het voorlopig nog gissen. Een branddeskundige zal de zaak onderzoeken.