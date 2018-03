Woning loopt schade op na schoorsteenbrand 01 maart 2018

De hulpdiensten zijn gisteren uitgerukt voor een woningbrand in de Erpsestraat. Niemand raakte gewond.





"De brand ontstond om 13 uur in de schoorsteen en sloeg dan door naar het dak. Alerte buurtbewoners zagen rook onder het dak vandaan komen en waarschuwden meteen de hulpdiensten", zegt Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van politiezone Zaventem. "De brandweer had de brand snel onder controle. Uiteindelijk bleek er alleen rookschade te zijn. De bewoners kunnen dus snel terug naar huis. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft, al heeft de brandweer uitgesloten dat het vuur aangestoken is."





Hoewel de schade meevalt, is bewoner Georges Kokkalas erg geschrokken. "Ik was zelf niet thuis toen de brand uitbrak, maar mijn vrouw wel. Ze is het huis op haar pantoffels uitgevlucht. Dit moest een vrolijke dag worden, want mijn dochter is vandaag jarig. Gelukkig zat zij op haar kot in Leuven. Haar verjaardag zullen we nu op een ander moment moeten vieren." (VDBS)