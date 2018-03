Woluwedal eind april (even) weer open NA STRUBBELINGEN MET AANNEMER START ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE ROBBY DIERICKX

24 maart 2018

02u38 0 Zaventem De omwonenden en handelaars van het Woluwedal kunnen eind april eindelijk opgelucht ademhalen. Tweeënhalf jaar na de start van de ingrijpende werken gaan de twee kruispunten er opnieuw open. Zij het tijdelijk, want begin volgend jaar start de tweede fase, die vijftien maanden zal duren. Daarvoor wordt wel nog een nieuwe aannemer gezocht.

Een horrorwerf, zo worden de werken aan het Woluwedal omschreven. In augustus 2015 werd het startschot van de ingrijpende werkzaamheden gegeven. Twee jaar zouden de omwonenden en de handelaars op hun tanden moeten bijten, maar ondertussen zijn we tweeënhalf jaar verder en is slechts de helft van het werk afgerond. Door verschillende discussies tussen aannemer Viabuild en wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lagen de werken maandenlang stil. Omdat het dispuut maar bleef aanslepen, besliste AWV enkele maanden geleden om de samenwerking met de aannemer stop te zetten. Viabuild kreeg te horen dat het de eerste fase nog moet afronden, waarna de zoektocht naar een nieuwe aannemer zou starten. Ondertussen werd de hele werf ook overgedragen van AWV naar De Werkvennootschap, de instantie die ook de geplande werken aan de Brusselse ring coördineert.





"We verwachten dat de eerste fase binnen enkele weken afgerond wordt", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Daardoor kunnen we de kruispunten van het Woluwedal met de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan ten laatste eind april opnieuw vrijgeven. Op die manier moet het verkeer in afwachting van de start van de tweede fase de omleidingen niet langer blijven volgen."





Nieuwe aannemer

Ondertussen gaat De Werkvennootschap op zoek naar een nieuwe aannemer voor fase twee. "We hopen dat we ten laatste begin volgend jaar met die werkzaamheden kunnen starten", aldus nog Marijn Struyf. "Beide kruispunten moeten nog verder afgewerkt worden, er moeten nog enkele rioleringswerken gebeuren en er zal een nieuwe asfaltlaag gegoten worden. We verwachten dat die werken vijftien maanden zullen duren. Tijdens die periode worden de kruispunten opnieuw afgesloten en zal het verkeer dus nieuwe omleidingen moeten volgen."





Fietssnelweg

De reden waarom De Werkvennootschap en niet langer AWV bevoegd is voor de werken aan het Woluwedal is de aanleg van een nieuwe fietssnelweg, die aansluit aan de F203 naar Brussel en de HST-route. Een fietstunnel moet ervoor zorgen dat fietsers de Leuvensesteenweg veilig kunnen kruisen. "Bij het ontstaan van de eerste plannen in 2011 was echter nog geen sprake van een fietssnelweg", aldus nog Struyf. "Nu de plannen rond zijn, zou het zonde zijn dat we die fietssnelweg pas aanleggen als alle werken achter de rug zijn. Daarom hebben we beslist om beide projecten gelijktijdig uit te voeren. Daarmee vermijden we dat we pas aangelegde zones nadien opnieuw moeten opbreken. Dat beide projecten nu gecombineerd worden, heeft geen invloed op de duur van de tweede fase van de werken. Die zouden ook zonder de aanleg van de fietssnelweg vijftien maanden duren."