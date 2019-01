Winterjas nekt smokkelaar WHW

09 januari 2019

13u38 0 Zaventem Twee Nederlanders riskeren 36 maanden cel voor het smokkelen van drugs.

Het duo werd op 28 augustus opgepakt met cocaïne in hun lichaam. Ze waren net geland na een reis in Curacao en werden gecontroleerd omdat een van hen een winterjas droeg terwijl het volle zomer was. Ook had een van hen wel zeer weinig bagage mee om twee weken op reis geweest te zijn. Beiden ontkenden drugs op zak te hebben en ook een drugshonden vonden niets. Pas toen ze overgebracht zouden worden naar het ziekenhuis voor een CT-scan bekenden de twee boleta’s ingeslikt te hebben. Beiden hadden respectievelijk 71 en 37 boleta’s in hun lichaam, goed voor 1,2 kilogram cocaïne. In de jas, waardoor ze de argwaan van de douane gewekt hadden, bleek geen drugs te zitten. Volgende keer dus best gewoon in t-shirt van het vliegtuig stappen.