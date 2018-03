Winkeldief op heterdaad betrapt 31 maart 2018

Een winkeldief is gisteren op heterdaad betrapt toen hij zijn slag wou slaan in de Colruyt in de Voskapellelaan. "Het was de winkeldetective die de man rond 15.30 uur betrapte. Daarop werd beslist om de politie erbij te halen. De politie kwam met twee combi's ter plaatse en nam de dief mee voor verhoor", klinkt het bij de lokale politie van Zaventem. Het is niet duidelijk wat de dief probeerde te stelen. (VDBS/RDK)