Winkel Albert Heijn geopend Robby Dierickx

28 november 2018

15u04 0 Zaventem In de Hoogstraat in Zaventem heeft de Albert Heijn-winkel woensdagochtend de deuren geopend. De winkel maakt deel uit van een groot project met veertig appartementen.

Burgemeester Ingrid Holemans was woensdagochtend – nadat het lintje doorgeknipt werd - de eerste klant in de nieuwe winkel van Albert Heijn langs de Hoogstraat in Zaventem. Het is de vierde vestiging van de Nederlandse supermarktketen in onze provincie. De winkel is in handen van franchisenemer Peeters-Govers. De ondernemersfamilie heeft ondertussen al zeven Albert Heijn-filialen in haar portefeuille. Na de officiële opening konden de klanten voor het eerst kennismaken met de winkel.

Naast de supermarkt worden momenteel nog veertig appartementen gebouwd. Het project staat op de site waar jaren geleden de rubberfabriek Société Industriel de Caoutchouc (Sic) stond. Alleen de oude, bakstenen schoorsteen doet de Zaventemnaar vandaag nog terugdenken aan de fabriek. Om de nostalgie te bewaren, werd de schoorsteen behouden.