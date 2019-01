Wie iemand ophaalt of afzet op Brussels Airport, mag er 30 minuten gratis parkeren Robby Dierickx

13u46 0 Zaventem Om bestuurders de kans te geven om passagiers in alle rust af te zetten of op te halen op de luchthaven, biedt Brussels Airport voortaan 30 minuten gratis parkeren aan in parkings P1, P2 en P3. Wie ervan wil profiteren, moet wel eerst een gratis Pcard+ aanvragen.

Met de ruime marge van dertig minuten moet het voor bestuurders mogelijk zijn om passagiers te begeleiden naar de vertrekhal of op te wachten in de aankomsthal. Wie nog geen Pcard+ heeft, kan parkeren aan het extra voordelige tarief van 2 euro per halfuur in de parkings.

Daarnaast blijft ook de drop-off zone bestaan. Daar kunnen bestuurders passagiers in minder dan tien minuten afzetten. De beveiligde zone ligt aan de uitrit van de luchthaven, zodat bestuurders ook weer snel kunnen vertrekken. Wie langer dan tien minuten in de drop-off zone staat, zal vanaf 6 februari een vergoeding moeten betalen. Bestuurders kunnen ook maximaal één keer per uur gebruik maken van de gratis tien minuten op de drop-off zone.