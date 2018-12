Werkstraf voor ‘uitlenen’ tankkaart WHW

19 december 2018

12u21 0 Zaventem Een 31-jarige man uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor een zwendeltje met een tankkaart. Heel zijn familie kon zo goedkoper tanken.

De prille dertiger had een oplossing gevonden om de hoge brandstofprijzen te omzeilen. Hij had naar eigen zeggen een tankkaart gekregen van een kennis die werkte bij een bedrijf dat in zonnepanelen handelt. De dertiger leende de kaart uit aan vrijwel zijn hele familie en aan enkele vrienden. In ruil betaalden zij hem een som geld. Het bedrijf merkte al snel op dat er wel zeer veel met de kaart getankt werd en stelde een onderzoek in. Op de camerabeelden van de benzinestations kon men zo alle gebruikers identificeren.Uit ondervragingen bleek vervolgens dat de man de spil van de hele zwendel was. Onderzoek kon niet uitwijzen of de bankkaart gekregen, gevonden of gestolen was. Indien de man zijn werkstraf niet binnen het jaar uitvoert wacht hem een celstraf van 15 maanden.