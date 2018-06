Werkstraf na geweld tegen vriendin 15 juni 2018

02u44 1

Een dertiger uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur voor partnergeweld. Op 22 mei 2017 moest de politie tussenkomen voor een hevige ruzie op zijn appartement. Daar aangekomen troffen ze zowel de beklaagde als zijn vriendin in stomdronken toestand aan. Bovendien vertoonde de vrouw blauwe plekken op de schouders nadat haar man haar stevig had vastgepakt. Hoewel de man met een drankprobleem kampt kon de rechter geen begeleiding als probatievoorwaarde geven omdat de man beschikt over een vol strafregister. Daarom kreeg hij een werkstraf. (WHW)