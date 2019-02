Werknemers Atos-groep leggen werk neer uit vrees voor sociale dumping Robby Dierickx

21 februari 2019

08u27 0 Zaventem Een zestigtal werknemers van de ICT-groep Atos voert donderdagochtend actie voor het moederbedrijf in de Da Vincilaan in Zaventem. Het personeel van de service afdeling Unify wordt getransfereerd naar een nieuwe onderneming en vreest voor ontslagen of gewijzigde loon- en arbeidsvoorwaarden.

“Er is grote onvrede bij het personeel als gevolg van de beslissing van de directie van Atos om een deel van het personeel te outsourcen”, legt Tijs Hostyn, vakbondssecretaris bij LBC-NVK, uit. “Zo worden de werknemers van Unify vanaf volgende week vrijdag ondergebracht in een zonet opgerichte onderneming, NSC Global Belgium BVBA. Maar die verhuis zorgt voor onrust, want het personeel vreest slachtoffer te worden van sociale dumping. De nieuwe firma is momenteel nog geen levensvatbare onderneming, die bovendien totaal afhankelijk zal worden van Atos in België. Door een gebrek aan transparantie over de hele operatie vrezen de werknemers dat er ontslagen zullen vallen of dat er geprutst zal worden aan de loon- en arbeidsvoorwaarden. Over dat laatste werden trouwens al verschillende geruchten opgevangen.”

Omdat er op amper één week van de transfer nog geen duidelijkheid is, heeft het personeel beslist om actie te voeren. Zowat zestig werknemers staan donderdag voor de ingang van het moederbedrijf Atos in Zaventem. “Het personeel dat wel aan het werk is, wordt via flyers geïnformeerd”, aldus nog Tijs Hostyn. “We hopen dat deze actie de directie wakker schudt en dat men eindelijk met meer informatie komt. Is dat niet het geval, dan volgen mogelijk nog meer acties.”

Het personeel zal het werk vandaag rond 10 uur hervatten.