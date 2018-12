Werken Waalsestraat uitgesteld RDK

05 december 2018

De werken in de Waalsestraat in Sterrebeek zullen pas tussen 10 en 14 december uitgevoerd worden. Ze hadden eigenlijk vorige week al moeten gebeuren, maar wegens omstandigheden lukte dat niet. In de Waalsestraat moet in het midden van de weg – ter hoogte van huisnummer 14 - aan een riooldeksel gewerkt worden. Het verkeer zal omgeleid worden via de Bosdellestraat, Vossemlaan en Moorselsteenweg.