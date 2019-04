Werken ‘horrorwerf’ hervatten op 23 april, maar hinder zal pas voor bouwverlof zijn Door discussie tussen AWV en aannemer liepen werkzaamheden al bijna 2 jaar vertraging op Robby Dierickx

11u27 0 Zaventem Ruim een jaar nadat de werkzaamheden op het kruispunt Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe stilgelegd werden na een discussie tussen AWV en de toenmalige aannemer, zal er vanaf dinsdag 23 april eindelijk opnieuw gewerkt worden op de zogenaamde horrorwerf. Er werd inmiddels een nieuwe aannemer gevonden. De grote hinder voor het verkeer begint evenwel pas rond het bouwverlof.

In de zomer van 2017 had het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe, één van de drukste kruispunten in de regio, feestelijk geopend moeten worden. Twee jaar eerder startte een aannemer in opdracht van wegbeheerder Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt. Maar al snel liep het mis. Na verschillende discussies tussen AWV en de aannemer lagen de werken meerdere keren voor verschillende maanden stil. Omdat de discussie maar niet opgelost geraakte, besloot Wegen en Verkeer de samenwerking met de aannemer eind 2017 stop te zetten. De firma kreeg de opdracht de eerste fase af te ronden, terwijl de zoektocht naar een nieuwe aannemer gestart werd. Daardoor liggen de werken ondertussen alweer een jaar stil. Inmiddels werd wel een nieuwe aannemer gevonden en werd de werf overgeheveld van AWV naar De Werkvennootschap. En nu is alles ook klaar om de werken te hervatten.

“Als alles volgens plan verloopt, dan start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op dinsdag 23 april met de werken voor haar project – het openleggen van de Woluwebeek”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Die werken worden in de berm van De Leuvensesteenweg uitgevoerd, maar ook een stukje op het voetpad en het fietspad. Voor fietsers en voetgangers wordt dan ook een lokale, kleine omleiding ingesteld. Voorts gaat onze aannemer ook enkele bomen rooien om plaats te maken voor de fietssnelweg. Het gaat om een beperkt aantal bomen, die we binnen het project zowel financieel als door herplanting compenseren.”

Keerpuntensysteem

Voor het wegverkeer zal er de eerstkomende weken weinig hinder zijn aangezien tot het bouwverlof voorbereidende werken aan de Woluwelaan uitgevoerd worden. “Als die voorbereidende en nutswerken vlot verlopen, dan starten de ingrijpende werkzaamheden tijdens of net na het bouwverlof”, aldus nog Marijn Struyf. “Vanaf dan treedt ook het bekende keerpuntensysteem voor het wegverkeer opnieuw in voege.”

De werken zullen – als alles vlot verloopt - in totaal zowat vijftien maanden duren. In die periode worden de fietssnelweg en fietstunnel aangelegd en wordt ook de westzijde van het Woluwedal heringericht. Aanvankelijk waren er geen plannen om de fietstunnel nu al aan te leggen, maar aangezien de termijn van de herinrichtingswerken van het kruispunt hierdoor niet verlengd werd, besliste De Werkvennootschap om alles gelijktijdig uit te voeren.