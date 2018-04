Wegverzakking door breuk in riolering in Hoogstraat 21 april 2018

De Hoogstraat in het centrum van Zaventem was gisteren enkele uren afgesloten als gevolg van een wegverzakking. Die werd veroorzaakt door een breuk in de riolering onder het wegdek. Maandag wordt het lek hersteld. Tot dan is er een moeilijke doorgang in de Hoogstraat.





De wegverzakking bevindt zich tussen de scholen Zavo en Koninklijk Atheneum en werd gisterochtend vastgesteld. "De politie sloot de straat een tijdje af omdat het onduidelijk was hoe ernstig de situatie er was", zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "Uiteindelijk bleek het om een breuk in de riolering te gaan, waardoor er al een tijdje een onderspoeling was. Die heeft de wegverzakking veroorzaakt."





Rond de middag werd de straat opnieuw vrijgemaakt, al staan er wel nog hekken rond de verzakking. "Pas maandag kan alles hersteld worden", aldus nog de schepen. "Tot dan zal het verkeer rond het gat moeten rijden." (RDK)