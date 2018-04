Wéér groot sluikstort, deze keer in Oude Keulseweg 11 april 2018

02u31 0

Fietsers en wandelaars die gisteren langs de Oude Keulseweg kwamen, werden er verrast door een uit de kluiten gewassen sluikstort. Volledige zetels, stukken van buizen, lijsten, verfpotten: een bont allegaartje was er zomaar langs de kant van de weg achtergelaten. Opmerkelijk: het containerpark is vlakbij.





"Dit is niet de eerste keer", zucht burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Het is een van die wegen waar geen mensen wonen en waar je niet met de auto door mag. Wij zullen dit laten vaststellen door de politie. Hopelijk valt de identiteit van de dader te achterhalen. De technische dienst zal er zich verder om bekommeren, eventueel met assistentie van intercommunale Interza."





Camera's

Volgens Holemans gaat er geen maand voorbij of er wordt ergens in Zaventem een groot sluikstort ontdekt. "Daarom gaan we op de volgende gemeenteraad beslissen om vier overlastcamera's te bestellen. We hebben ze al uitvoerig getest. Die mobiele camera's zullen niet alleen worden ingezet om sluikstorters op heterdaad te betrappen maar kunnen ook bij manifestaties en dergelijke worden ingezet. We voorzien hiervoor een budget van 50.000 euro." (DBS)