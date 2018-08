Weekend vol hinder op E40 op komst 21 augustus 2018

02u39 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert komend weekend herstellingswerken uit op de E40 tussen Bertem en Heverlee. Daardoor zal er in beide richtingen heel wat hinder zijn. Wie vanuit Brussel richting Luik moet, houdt best rekening met lange files. Richting Luik starten de werken vrijdagavond om 20 uur en eindigen ze maandagochtend ten laatste om 6 uur. In die periode moet het verkeer over één in plaats van vier rijstroken. Richting Brussel starten de werken vrijdag al om 10 uur 's ochtends. Daar zal echter tot maandagochtend 3 september gewerkt worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt iedereen aan om de E40 en de E314 zo min mogelijk te gebruiken in die periode.





(RDK)