Waterpijpbar Le QG na verplichte sluiting opnieuw open Robby Dierickx

11 januari 2019

14u42 0 Zaventem Waterpijpbar Le QG in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe is opnieuw open. Eind november werd de bar verzegeld door de politie omdat er verschillende arbeidsinbreuken vastgesteld werden en omdat het er niet brandveilig was. Die problemen zijn opgelost, waarop de uitbater de zaak heropende. Toch is de sluitingsdreiging daarmee nog niet van de baan.

De politie viel in het laatste weekend van november in verschillende horecazaken binnen in het kader van controles op arbeidsinbreuken. In de waterpijpbar in Sint-Stevens-Woluwe werden verscheidene problemen vastgesteld. Daarnaast liet het pand qua brandveiligheid te wensen over. Er waren problemen met verwarmingstoestellen en ook de aansluiting van de afzuiginstallatie was niet in orde. Daarop werd beslist om het café te verzegelen.

Maar inmiddels zijn de deuren opnieuw open. “De uitbater heeft alles in regel gesteld en na een controle van de brandweer was er geen reden meer om de verzegeling van het pand te behouden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). Maar de uitbater hangt wel nog een definitieve sluiting boven het hoofd. Zo trok de gemeente naar de rechter omdat de jongeman zijn waterpijpbar maandenlang zonder vergunning open hield. Zijn vergunningsaanvraag werd vervolgens in oktober geweigerd door het schepencollege. Geeft de rechter de gemeente gelijk, dan moet de uitbater het pand in haar oorspronkelijke staat – een handelszaak – herstellen.