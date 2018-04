Waterpijpbar al 3 weken open zonder vergunning GEMEENTE EN POLITIE STARTEN ONDERZOEK TEGEN UITBATER 'LE QG' ROBBY DIERICKX

06 april 2018

02u27 2 Zaventem Het schepencollege en de politie voeren een onderzoek naar waterpijpbar Le QG in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe. Olivier Karakut opende de zaak drie weken geleden, maar deed dat zonder vergunning. Volgens de gemeente zijn er ook al klachten van overlast.

Midden maart opende de 22-jarige Zaventemnaar Olivier Karakut de waterpijpbar 'Le QG' in een pand in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe waarin tot vorig jaar kruidenierszaak De Cuyper zat.





"Jarenlang heb ik zestien uur per dag gewerkt om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om deze droom te realiseren", aldus de uitbater. "Nadien bouwde ik het pand in amper twee maanden tijd helemaal tot deze bar om. In groot-Zaventem is weinig voor jongeren, dus dit is de ideale plaats om samen te komen, iets te drinken en waterpijp te roken."





Maar volgens het gemeentebestuur van Zaventem is de zaak ondertussen al drie weken zonder vergunning open.





"Nochtans hebben we de uitbater op 20 maart een brief gestuurd dat hij zonder stedenbouwkundige vergunning geen horecazaak in het pand mag openen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). "Omdat het voordien een handelszaak was, moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden."





Olivier Karakut was er naar eigen zeggen van overtuigd dat hij de broodnodige vergunning op zak had. "Uit papieren uit de vorige eeuw maakte ik op dat het gebouw al als horecapand ingeschreven stond", klinkt het. "Als blijkt dat dat niet het geval is, ga ik zo snel als mogelijk naar de gemeente om alles in orde te brengen. Ik heb hard genoeg gewerkt om deze zaak te kunnen openen en wil dan ook met alles in regel zijn."





Maar ook de openingsuren - op weekdagen tot 3 uur en op zaterdag en zondag tot 8 uur 's ochtends - zinnen het schepencollege niet.





"Als de openingsuren afwijken van een gewoon café, dan moet ook daar een vergunning voor aangevraagd worden, maar die is er niet", gaat Dewandeleer verder. "We gaan nu bekijken welke stappen we moeten ondernemen."





Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) laat weten dat de politie inmiddels een onderzoek gestart is tegen 'Le QG' nadat er een resem klachten over lawaaihinder kwamen. "Vooral het vele af- en aanrijden van wagens baart de buurt zorgen. Maar we willen alles eerst grondig onderzoeken alvorens maatregelen te nemen."





Overlast met wagens

De uitbater geeft toe dat er begin deze week overlast was met wagens en dat de politie moest ingrijpen. "Maar ik heb de betrokkenen zelf op hun fouten gewezen. Ik doe er echt alles aan om het rustig te houden. Het is jammer dat ik zoveel tegenwind krijg, terwijl ik de Zaventemse economie net help aan te zwengelen."