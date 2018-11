Wagen ramt verlichtingspaal op aansluiting R0 met E40 RDK

28 november 2018

Op de aansluiting van de Brusselse binnenring met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe heeft een wagen woensdagnamiddag rond 16.15 uur een verlichtingspaal geramd om vervolgens op de vangrail tot stilstand te komen. De verlichtingspaal belandde daardoor op de rijweg, waardoor de aansluiting richting Brussel een tijdje volledig afgesloten was. Het verkeer moest een omleiding volgen via de afrit Wezembeek-Oppem op de binnenring om daar te keren en vervolgens via de buitenring naar de E40 te rijden. Waarom de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog onduidelijk. Hij liep evenwel geen verwondingen op.