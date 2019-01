Wagen met vijf kinderen op achterbank uit verkeer gehaald Robby Dierickx

21 januari 2019

09u23

Een anonieme verkeersploeg van de lokale politie van Zaventem heeft zaterdag twintig overtredingen vastgesteld tijdens een controle in de luchthavengemeente. Het ging dan vooral over het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de GSM achter het stuur, parkeren op het voetpad in de bebouwde kom en het negeren van eenrichtingsverkeer. Twee voertuigen werden tegelijk uit het verkeer gehaald omdat ze op de Leuvensesteenweg elkaar rechts aan het inhalen waren, gebruik makende van de bijzonder overrijdbare bedding. Een andere wagen werd tegengehouden omdat er vijf kinderen op de achterbank zaten, terwijl er slechts plaats was voor drie. Bovendien droeg geen enkel kind de veiligheidsgordel. Twee inzittenden moesten uitstappen en mochten hun weg te voet voortzetten.