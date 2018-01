Vrouw opgepakt met 4,4 kg heroïne in bagage 02u30 0

Op de luchthaven van Zaventem is maandagochtend een 50-jarige Amerikaanse vrouw in de boeien geslagen. De douane vond in haar bagage namelijk 4,4 kilogram heroïne. Ze had de drugs verstopt in haar hand- en ruimbagage.





Het parket Halle-Vilvoorde heeft de Amerikaanse voor de onderzoeksrechter geleid, die over haar verdere aanhouding moet beslissen. (RDK)