Vrouw ontkent bewust cocaïne te hebben gesmokkeld WHW

18 april 2019

17u28 0 Zaventem Een Britse vrouw riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 1 kilogram cocaïne.

De vrouw kwam op 21 december aan op de luchthaven van Zaventem vanuit Jamaica. De argwaan van de douane werd gewekt door aan koffer die was achtergelaten door een passagier. Uiteindelijk kwam de vrouw toch de bagage ophalen. Ze werd gevraagd de koffer te openen en al snel bleek er niet minder dan 1 kilogram cocaïne in de koffer te steken. “Ik wist niet dat er drugs in die koffer zat. Het was een vriendendienst voor een Jamaicaanse kennis van mij. Ik moest de koffer aan een Brusselse kennis van hem geven”, trachtte ze zich eruit te praten. Het parket gelooft dan ook niets van het verhaaltje en vordert de standaardstraf van 36 maanden cel. Uitspraak op 30 april.