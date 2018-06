Vrouw had 6,5 kg cocaïne in bagage 21 juni 2018

Een 45-jarige vrouw die in januari op de luchthaven in Zaventem opgepakt werd omdat ze 6,5 kilogram cocaïne probeerde te smokkelen, riskeert een effectieve celstraf van 34 maanden.





De Italiaanse vrouw was op 21 januari overgevlogen vanuit de Dominicaanse Republiek. In haar reiskoffer vond de douane twee pakken cocaïne, goed voor een totaalgewicht van 6,5 kilogram. De drugs bleken een zuiverheid van 75 tot 79 procent te hebben.





Zelf claimde de vrouw dat ze niets van de drugs wist, maar dat acht het parket niet geloofwaardig. "Ze wijzigt haar verhaal de hele tijd en haar verklaringen zitten vol tegenstellingen." Er wordt dan ook een effectieve celstraf van 34 maanden geëist. Uitspraak op 28 juni.





