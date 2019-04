Vrouw dient pas klacht in na jaren van partnergeweld WHW

11 april 2019

14u53 0 Zaventem Een 23-jarige man uit Zaventem riskeert 6 maanden cel voor verregaand partnergeweld. “Als het zo erg was, waarom kwam ze dan steeds terug?”, vergoelijkte hij de feiten.

Twee jaar geleden leerde S.Z. zijn vriendin kennen. Het was de start van een turbulente relatie, die bol stond van ruzies en geweld. Meer dan eens verwoestte hij de huisraad van hun woning te Riemst na een of andere discussie. Zelfs toen ze in verwachting was stopte het geweld niet. Zo verloor ze haar kind toen hij haar op vakantie molesteerde. Uiteindelijk werd hij enkel vervolgd voor een feit van 6 januari 2018. Toen ze een smsje naar een vriend gestuurd had probeerde hij haar te wurgen en sloeg hij meermaals. Zoals vaak in dergelijke dossiers was zijn vriendin na eerdere afranselingen bij hem gebleven. Pas na de feiten van 6 januari diende ze klacht in. “Waarom deed ze dat als het toch zo slecht was bij mij?”, klonk het tegen de politie toen ze hem verhoorden over de feiten. “Als men geen respect heeft voor mij zijn dit de gevolgen", was een ander excuus dat hij gebruikte. Uiteindelijk ging het toch dagen dat hij over de schreef was gegaan en zocht hij zelf psychologische begeleiding. Uitspraak op 29 april.