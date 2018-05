Vriendin van 'domme dief' wil lagere straf 04 mei 2018

Een vrouw die medeplichtig was aan de diefstal van 48 laptops heeft verzet aangetekend tegen haar veroordeling tot 12 maanden cel. Op 18 september 2016 belandden de twee - dronken na een stevig avondje stappen - aan de ZAVO-school, waar hij als poetsman werkzaam was. Op die manier wist hij waar hij waardevolle elektronica kon vinden. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met 48 laptops. Lang zou hij echter niet op vrije voeten blijven, want hij maakte enkele kapitale fouten. Zo kwam hij met zijn gezicht in beeld op de beveiligingscamera's en voerde hij de diefstal uit met het bestelbusje van de poetsfirma, dat bovendien ook zichtbaar was op de camera's. Hij kreeg 2 jaar cel waarvan een deel met uitstel, zij 12 maanden effectief. Het verzet werd ontvankelijk verklaard, waardoor ze gisteren de cel mocht verlaten. De zaak zal op 24 mei gepleit worden. (WHW)





