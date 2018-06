Vriendin van domme dief vrijgesproken 22 juni 2018

Een vrouw die eerder bij verstek 12 maanden cel kreeg voor de diefstal van 48 laptops is vrijgesproken. Op 18 september 2016 werd door twee personen ingebroken in de ZAVO-school. Een van de twee verdachten was poetsman in de school. Hij wist waar hij waardevolle elektronica kon vinden. Lang zou hij echter niet op vrije voeten blijven, want hij maakte kapitale fouten. Zo kwam hij in beeld op de beveiligingscamera's en voerde hij de diefstal uit met het bestelbusje van de poetsfirma, dat bovendien ook zichtbaar was op de camera's. Hij kreeg 2 jaar cel waarvan een deel met uitstel, zijn vriendin 12 maanden effectief. "Maar het postuur van de mededader op de camerabeelden is niet het postuur van beklaagde", stelde de rechter. (WHW)